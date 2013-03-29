Следователи просят отстранить от должности главу Щербинки Олега Жишко

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве следствием заявлено ходатайство об отстранении от должности главы администрации города Щербинка Олега Жишко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве перед судом заявлено ходатайство об отстранении от должности главы администрации города Щербинка города Москвы Олега Жишко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ходатайство следствия будет рассмотрено судом в ближайшее время.

По версии следствия, Жишко с мая по июнь 2012 года незаконно предоставил в аренду компании ООО "Фундаменталика" два земельных участка, принадлежащих городу. Земля площадью 8 тысяч квадратных метров была сдана на 49 лет.

После этого чиновник выдал фирме разрешения на строительство на этих участках хозблоков гостиничного комплекса и ввод их в эксплуатацию. Хозяйственные бытовки были признаны объектами капитального строительства.

В результате ООО "Фундаменталика" зарегистрировало бытовки в собственность, что в свою очередь делало возможным оформление прав на землю, находящуюся в муниципальной собственности.

22 июня между фирмой и городским округом были заключены договоры купли-продажи участков, согласно которым их цена составила чуть более двух миллионов рублей. При этом кадастровая стоимость земли оценивалась в 13 миллионов рублей. На основании этих договоров 28 июня ООО "Фундаменталика" зарегистрировало право собственности на земельные участки.