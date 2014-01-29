По факту гибели от пневмонии двух подмосковных военных возбудили дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели военнослужащих от пневмонии в Подольском гарнизоне. Действия неустановленных лиц квалифицировали по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

По материалам следствия, 23 декабря прошлого года в военный клинический госпиталь №1586 Министерства обороны был госпитализирован военнослужащий Павел Калинин. Ему поставили диагноз "Двусторонняя пневмония". 8 января этого года в тот же госпиталь доставили рядового Илью Морозова с диагнозом "Внебольничная пневмония верхней доли левого легкого".

20 января оба военных скончались от полиорганной недостаточности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

СК назначил комплексную судмедэкспертизу и проводит следственные мероприятия, призванные установить все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это не первое уголовное дело, которое завели по факту гибели военнослужащих от пневмонии в Подмосковье. 14 января прошлого года Следственный комитет возбудил дело по факту гибели четырех военнослужащих, которые проходили лечение от пневмонии в госпитале №1586.

Минобороны не усмотрело вины врачей в смерти четверых военнослужащих. По информации ведомства, лечением солдат занимались ведущие пульмонологи министерства.