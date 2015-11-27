Из Таиланда депортировали в Москву драгдилера и афериста

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Троих россиян, разыскиваемых по каналам Интерпола, депортировали в Москву из Таиланда, сообщает пресс-служба МВД.

Один из них обвиняется в торговле БАДами, различными аппаратами и приборами, которые продавались под видом медтехники и лекарств.

Второй обвиняется в приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере, а третий – в самоуправстве.

Компетентные органы Таиланда приняли решение о депортации, сегодня в сопровождении сотрудников российского Интерпола фигуранты прибудут в столицу.