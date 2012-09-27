Задержанный выпрыгнул из окна пятого этажа управления наркоконтроля

Фото:fsknmsk.ru

Задержанный попытался убежать из управления наркоконтроля, в наручниках выпрыгнув из окна пятого этажа. Однако далеко уйти ему не удалось. Прибывшие на место сотрудники МЧС сняли мужчину с козырька здания. Сейчас беглец находится в больнице.

В управление, где проводились следственные разбирательства, мужчина был доставлен вместе с еще одним злоумышленником. "Обоих задержали накануне, обнаружив при досмотре у каждого около 15 г героина. Позже при обыске было найдено еще более одного кг героина", - сообщили в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков по Москве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".