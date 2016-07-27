В Подмосковье из окна квартиры на 8 этаже выпал ребенок

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет проверяет обстоятельства падения четырехлетнего ребенка из окна квартиры на восьмом этаже в подмосковном Рошале, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 26 июля. Мальчик скончался в больнице от полученных травм.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее m24.ru сообщало об аналогичной трагедии в столице. СК возбудил уголовное дело по факту гибели мальчика в результате падения с девятого этажа дома. Ребенок был обнаружен вблизи жилого дома, расположенного по Борисовскому проезду, с повреждениями характерными для падения с большой высоты. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, падение ребенка произошло из-за того, что мальчик оперся руками на москитную сетку, которая порвалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".