Директор московской школы собирал дань с учителей

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

Директора столичной школы уличили в сборе дани с учителей. Он также заставлял сотрудников учебного заведения брать на себя кредиты, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о директоре школы № 15 Сергее Руббо. В период с ноября прошлого по июль этого года Руббо и его соучастники заставляли педагогов передавать руководству школы полученные ими премии и доплаты в сумме от 10 до 100 тысяч рублей. В результате бюджету города был нанесен ущерб в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, он заставлял учителей брать кредиты в банках и требовал от них передавать ему деньги, которые тратил в личных целях.

Впрочем, вскоре необычной финансовой деятельностью директора заинтересовались следственные органы. Руббо стал фигурантом уголовного дела по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество". Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, в апреле директора одной из столичных школ задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он собирал деньги якобы за дополнительные занятия по английскому. За два учебных года родители школьников успели заплатить 20 миллионов рублей.

На самом деле уроки проходили в обычное время, по учебному плану, то есть за них уже заплатил городской бюджет. Выяснилось это после проверки столичного департамента образования.