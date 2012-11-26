Виновник ДТП на Минской улице направлен на психиатрическую экспертизу

Александр Максимов Фото: ИТАР-ТАСС

Александр Максимов, сбивший людей на остановке на Минской улице, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

Исследование проведут сотрудники НИИ социальной и судебной психиатрии имени Сербского, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в столичном главке МВД.

Напомним, 22 сентября пьяный водитель врезался в остановку общественного транспорта. В результате погибли семь человек, пятеро из которых дети. Автотехническая судебная экспертиза показала, что автомобиль Максимова был исправен. В крови водителя обнаружено 1,55 промилле алкоголя.