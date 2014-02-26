В деле о хищениях из МИСиС появился новый эпизод

Фото: ИТАР-ТАСС

В уголовном деле о хищении из Московского института стали и сплавов (МИСиС) 57 миллионов рублей появился новый эпизод.

Как передает ИТАР-ТАСС, столичная прокуратура приобщила к делу материалы проверки взаимоотношений института и компании "Теплокон". Согласно документам надзорного ведомства, в 2009 году фирма получила контракт на ремонт корпуса вуза, ректором которого в то время был нынешний министр образования Дмитрий Ливанов.

При этом у "Теплокон" не было лицензии на выполнение некоторых видов работ, и, по данным Счетной палаты, компания получила почти 30 миллионов рублей.

По утверждению депутата Госдумы Владимира Бурматова, компания-подрядчик арендовала помещения в здании МИСиС.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2009. Оперативники выяснили, что в ходе реконструкции учебно-лабораторного корпуса МИСиСа руководство вуза незаконно перечислило 57 миллионов рублей из бюджетных средств фиктивным компаниям, которые не участвовали в работах.

Свидетелями по делу проходили министр образования Дмитрий Ливанов и его заместитель Наталья Третьяк – бывшие проректоры вуза.