Двигатели упавшего Boeing работали до столкновения с землей - МАК

Неисправностей и сбоев в работе Boeing 737 во время полета не было

Предварительная расшифровка "черного ящика" разбившего в Казани Boeing 737 показала, что двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей.

Как сообщает пресс-служба МАК, когда Boeing набрал 700 метров, он начал пикировать с углом более 75 градусов и врезался в землю на скорости в 450 км/ч. Снижение заняло 20 секунд.

"В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартные для этого процедуры. Пилоты оценили положение лайнера как "непосадочное" и ушли на второй круг".

Отказа двигателя в ходе предварительного анализа записей эксперты не выявили, при этом задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был отключен и полет осуществлялся в ручном режиме.

Свет на произошедшее может пролить второй бортовой самописец, на котором есть переговоры пилотов, однако он до сих пор не найден.

Напомним, что трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing 737. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть

членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.

18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.

При этом до сих пор не окончен осмотр места происшествия. Следователи обнаружили двигатель Boeing и два бортовых самописца, от одного из которых остался только корпус.