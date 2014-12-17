Суд арестовал организатора теракта на Дубровке

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Столичный суд арестовал одного из фигурантов дела о теракте на Дубровке – Хасана Закаева, сообщили M24.ru в пресс-службе Мосгорсуда.

Решение об аресте предполагаемого организатора захвата заложников, выданное Пресненским судом, вступило в силу в середине ноября, правомерность подтвердил Мосгорсуд.

Ранее "Коммерсантъ" написал, что Следственный комитет возобновил производство по делу о теракте на Дубровке, основанием стал как раз арест Закаева. Ему вменяют приготовление к теракту, покушение на убийство, участие в преступном сообществе и незаконный оборот оружия.

Помимо Закаева, организаторами захвата заложников называют Шамиля Басаева и Герихана Дудаева. Первый погиб в 2006 году, второго пока так и не нашли, он объявлен в международный розыск.

23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание на Дубровке, где проходил мюзикл "Норд-Ост", и захватили в заложники более 900 человек. На протяжении трех дней людей удерживали людей в закрытом зале без еды и воды.

После безуспешных переговоров было принято решение о штурме. 26 октября спецназ ФСБ, применив нервно-паралитический газ, атаковал боевиков. В здании театра было обезврежено 50 террористов - 18 женщин и 32 мужчины. Трое бандитов были задержаны. По официальным данным, во время теракта погибли 130 заложников.