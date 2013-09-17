Главе фирмы предъявлено обвинение в использовании труда 700 мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральному директору одной из коммерческих фирм предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, мужчину обвинили в использовании рабского труда мигрантов.

Генеральный директор компании "АСТ Групп" был задержан 30 августа по подозрению в использовании рабского труда нелегальных мигрантов. На арендованных им складах проживали и трудились более 700 приезжих из Вьетнама.

Фигурантами уголовного дела являются 6 человек. Они организовали нелегальный въезд в Россию мигрантов и заставляли их трудиться на подпольном швейном производстве.

Приезжие жили на территории подпольной фабрики и получали зарплату продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, 31 июля на территории склада в Иртышском проезде полиция совместно с ФМС задержала 1200 граждан Вьетнама. Иностранцы трудились в производственных швейных цехах.

16 сентября главе компании предъявили обвинение по статьям "Организация преступного сообщества", "Организация нелегальной миграции" и "Использование рабского труда", сообщает пресс-служба главка столичной полиции.