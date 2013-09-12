Сергей Полонский получил гражданство Камбоджи - адвокаты

Сергей Полонский получил подданство Камбоджи

Бизнесмен Сергей Полонский, разыскиваемый российскими спецслужбами за мошенничество, получил гражданство Камбоджи.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката бизнесмена Диану Татосову, подданство страны Полонский получил с предоставлением паспорта. Однако информация о гражданстве носит предварительный характер, отметила защитник.

Между тем в Камбодже запрещено иметь двойное гражданство, и у государства нет договора об экстрадиции преступников с Россией. Между тем камбоджийские адвокаты девелопера заявляют, что получить подданство полонский не может из-за того, что после выборов еще не сформировано новое правительство.

Напомним, в России Полонского обвиняют в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Кутузовская миля". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков около 5,7 миллиардов рублей, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.