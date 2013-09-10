Дело о гибели 5-летнего мальчика в аквапарке передано в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

СК завершил расследование в отношении 61-летнего гендиректора аквапарка в Мытищинском районе Подмосковья, в котором утонул пятилетний ребенок. Мужчина обвиняется в необеспечении безопасности в бассейне, сообщает пресс-служба СК.

Следствие выяснило, что директор не обеспечил соответствие глубины бассейна аквапарка параметрам, установленным законодательством для детей до 7 лет: дети могли сводобно перемещаться из "детской" части бассейна (глубина 0,4 метра) в "взорслую" глубиной до 1,6 метра.

23 февраля 2012 года ребенок двигался по дну "бассейна для детей" и попал в "бассейн для взрослых", где начал тонуть. Его мать не знала о наличии в бассейне опасных участков. Мальчика госпитализировали, но спасти его врачам не удалось.

Кроме того, ни один член персонала аквапарка, включая инструкторов, не владел какими-либо навыками по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей. В связи с этим директору ставится в вину отсутствие необходимых навыков у персонала.

Помимо этого, в аквапарке не было медицинского пункта, что также является нарушением.

Сам директор свою вину не признает. Однако техническая экспертиза подтвердила выводы следствия, и дело отправлено в суд.