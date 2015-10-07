Полиция проверяет незаконно установленные дорожные знаки на востоке Москвы

Фото: m24/Александр Сивцов

Столичная полиция проводит проверку в связи с незаконной установкой дорожных знаков на улице Маршала Рокоссовского, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова.

По его словам, нарушения были выявлены после проверки информации о незаконной установке дорожных знаков и нанесения дорожной разметки в жилом комплексе по улице Маршала Рокоссовского.

Галиакберов пояснил, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. После ее окончания будет дана оценка действиям сотрудников управляющей компании и местной полиции, которые не приняли мер для устранения нарушений.

Ранее в СМИ сообщалось, что управляющая компания одного из жилых домов на востоке Москвы самовольно установила дорожные знаки и нанесла разметку во дворах домов.

Напомним, похожая история произошла этим летом в Марфино. Управляющая компания установила в жилом комплексе дорожные "знаки-оборотни". То есть цвета на регламентирующих движение табличках были инвертированы, чтобы водители понимали смысл дорожного знака, но при этом за нарушение их нельзя было оштрафовать.

Изначально их установка потребовалась потому, что обширная территория жилой застройки обладает очень узкими проездами и маленьким количеством парковочных мест.

В 2012 году на Патриарших прудах неизвестные повесили таблички "Запрещено разговаривать с неизвестными". А в 2014 году под знаками 3.27 и 3.28 появились юмористические подписи "Здесь парковки нет. И остановки тоже. Даже на минуточку. Даже на секундочку."