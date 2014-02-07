СК проводит проверку по факту гибели женщины в подмосковном лифте

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковное управление Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели женщины в лифте. Девушку зажало дверями лифта, который сразу после этого поехал вверх.

Инцидент произошел 6 февраля около 17.00 в подмосковном Дмитрове в одном из домов по улице Вокзальная. Прибывшие на место полицейские обнаружили на первом этаже дома тело, зажатое между потолочной плитой и дверями лифта .

По предварительным данным, молодая женщина с двумя детьми шла с прогулки, и в момент захода в лифт двери закрылись.

СК назначил доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время следователи опросили жильцов подъезда и изъяли техническую документацию.

Отметим, что в течение прошлого года в России произошло 28 несчастных случаев при эксплуатации лифтов. Пострадало 39 человек, 12 из них скончались. С начала этого года при инцидентах в лифтах пострадало девять человек, один из которых скончались.