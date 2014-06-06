Дело участников драки на Ленинградском проспекте направлено в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело в отношении двух братьев - Сергея и Ильи Черневых, участвовавших в драке на Ленинградском проспекте, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 22 сентября Черневы со знакомым, выезжая на Ленинградское шоссе на автомобиле BMW, не уступили дорогу Mitsubishi, чем спровоцировали дорожный конфликт.

Припарковав машину, братья с соучастником направились навстречу мужчинам, вышедшим из Mitsubishi. Между ними завязалась драка, в ходе которой Черневы избили бейсбольными битами водителя и пассажира Mitsubishi. От полученных повреждений один из потерпевших скончался.

Сергей и Илья Черневы обвиняются по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц". Дело направлено в Савеловский районный суд Москвы

Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастника произошедшего выделено в отдельное производство.