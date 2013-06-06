Погибший в самолете мужчина мог быть гражданином Грузии

Фото: ИТАР-ТАСС

При мужчине, найденном в отсеке шасси самолета, нашли документы на имя гражданина Грузии. Утром 6 июня сотрудники аэропорта Внуково обнаружили тело темнокожего мужчины в отсеке правого шасси самолета, прибывшего из итальянского Римини в 1.15.

"В ходе осмотра в карманах одежды обнаружены документы на имя гражданина Грузии", - приводит РИА Новости слова замруководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексея Дорофеева.

По предварительной версии, смерть афроамериканца, найденного в среду утром в отсеке шасси самолета, наступила от переохлаждения. Скорее всего, он был безбилетным пассажиром лайнера, сообщал Следственный комитет России.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи направили запрос в правоохранительные органы Италии.