Крис Кельми списал на лекарства свое поведение на дороге

Крис Кельми. Фото: ТАСС/Александра Краснова
Известный музыкант Крис Кельми, против которого возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, объяснил произошедшее болезнью, сообщает Агентство "Москва".
"Вы знаете, оправдание очень простое, я до сих пор болен, пока я не пропью и не проколю все лекарства в течение четырех месяцев", – сказал артист, отвечая на вопрос о том, что стало причиной нарушений. По его словам, таблетки, которые он принимает, не являются психотропными.
Напомним, 25 октября Крис Кельми якобы наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", который пытался преградить ему путь. По словам очевидцев, артист был в нетрезвом состоянии.
27 октября Кельми в очередной раз нарушил правила дорожного движения, двигаясь по односторонней улице навстречу потоку машин. В оба раза он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Выяснилось, что музыкант хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место. В итоге были вызваны полицейские. Артист получил штраф и временно лишился машины: ее отправили на эвакуаторе.
В отношении рок-музыканта заведено уголовное дело. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".