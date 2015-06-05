В автобусном парке, где работает предполагаемый виновник ДТП, нашли нарушения

Двое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в столичных больницах

Столичные полицейские выявили нарушения в автобусном парке, где работает водитель, совершивший ДТП на Новощукинской улице, сообщает телеканал "Москва 24".

В ходе проверки оказалось, что неоднократно нарушался порядок проведения предрейсовых медосмотров, а руководство автопарка не соблюдало учет рабочего времени водителей.

Также выяснилось, что в момент аварии электрооборудование системы обеспечения безопасности не работало, и поэтому нет видеозаписи из кабины водителя.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время подозреваемый находится на лечении, но с ним проводятся все необходимые следственные действия. После решения медиков о выписке фигуранта следствие решит вопрос о его задержании.

Напомним, 1 июня автобус, следовавший по маршруту № 798, потерял управление и совершил наезд на трамвайную остановку в районе улицы Новощукинская. По последним данным, в ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Один ребенок погиб на месте, двое госпитализированы. Затем от травм скончалась в больнице еще одна пострадавшая – 63-летняя женщина.

По некоторым данным, водитель автобуса врезался в трамвайную остановку из-за потери управления во время микроинсульта.

Позже замначальника столичного главка ГИБДД Юрий Дроганов заявил, что защитные заграждения на остановке на Новощукинской улице, где произошла авария, соответствовали стандартам.

Ранее M24.ru сообщало, что ГУП "Мосгортранс" разрабатывает проект защитных конструкций для безопасности пассажиров, ожидающих общественный транспорт на остановках. Об этом изданию рассказал заместитель гендиректора предприятия Леонид Антонов.

Депутаты Мосгордумы также выступили с идеей устанавливать ограждения на остановках общественного транспорта, сообщила ранее глава комиссии по безопасности Инна Святенко.

"Как вы видите, это не первое ДТП, которое совершается на остановке. Поэтому необходимо будет тщательно проанализировать ситуацию и, возможно, отрабатывать моменты, связанные с возможностью установки столбиков, которые могут тормозить транспорт. Во время гололеда тоже достаточно часто в разных регионах происходят ДТП, где погибают люди, стоящие на остановке", – подчеркнула Святенко.