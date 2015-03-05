Адвокат Астахов получил два года за нападение и попытку дачи взятки

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Адвокат Павел Астахов (тезка и однофамилец детского омбудсмена, приостановившего статус адвоката) приговорен к двум годам колонии за нападение на сотрудника СКР и попытку дачи взятки, передает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

Согласно материалам дела, Астахов представлял интересы свидетеля по уголовному делу. 31 октября 2012 года в фойе следственного отдела защитник, не желая опроса свидетеля, оттолкнул следователя его в сторону, в результате чего последний ударился о дверной проем.

Затем при попытке следователя предложить свидетелю ознакомиться с документами Астахов публично оскорбил его.

Также в сентябре 2013 года адвокат, представляя интересы подзащитного по проводимой в отношении него проверке, предложил взятку участковому.

Задержать Астахова удалось в октябре 2013 года при попытке передать деньги в качестве взятки. Добавим, что, помимо лишения свободы, защитник выплатит штраф в размере 450 тысяч рублей.