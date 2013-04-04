Уголовное преследование экс-префекта САО Юрия Хардикова прекращено

Уголовное преследование бывшего префекта Северного округа столицы Юрия Хардикова прекращено. Как сообщила M24.ru его адвокат Людмила Сидорова, постановление о прекращении уголовного преследования было издано 27 марта 2013. Причина – следствие не нашло в его деяниях признака состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах"). Она также добавила, что в связи с принятым решением следствия были сняты все обеспечительные меры, а также арест и розыск с ее доверителя.

"Международный розыск был снят еще 20 декабря прошлого года, а сейчас следствие проводит работу по исключению данных моего клиента из базы федерального розыска", - отметила защитник.

Пока неизвестно, будет ли экс-чиновник подавать иск на реабилитацию после снятия всех обвинений по необоснованному уголовному преследованию.

"Я, как его адвокат, безусловно, обязана разъяснить своему доверителю о праве реабилитации, но решение он будет принимать самостоятельно", - сказала Людмила Сидорова. Она отметила, что изначально никто не сомневался в виновности Хардикова, "впрочем, как и он сам", и считают решение следственных органов Москвы "абсолютно справедливым решением".

"Основываясь на проведенном анализе собранных доказательств, наличии фактических данных, отраженных документально в материалах уголовного дела, следствие пришло к выводу, что правоотношения, возникшие между Юрием Хардиковым и Еленой Батуриной, не обладают признаками уголовно-наказуемого деяния", - прокомментировали в ГУ МВД по Москве.

Все возникшие имущественные споры носят исключительно гражданско-правовой характер, что установлено соответствующими решениями судов различных инстанций, подчеркнули в столичном главке МВД.

История вопроса Уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении Юрия Хардикова Уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" в отношении Юрия Хардикова было возбуждено в мае 2009 года . По материалам следствия, Хардиков, возглавлявший тогда ОАО "Кубаньэнерго", познакомился в Сочи с владелицей компании "Интеко" Еленой Батуриной, которая заинтересовалась покупкой доли в компании, которой принадлежали доли незавершенного строительства, расположенные на сочинском Курортном проспекте. Следствие полагало, что Хардиков выступал посредником в этой сделке на сумму 1 млрд рублей. Хардиков скрылся от следствия, и в ноябре 2009 года был объявлен в международный розыск и арестован заочно. На его денежные средства и имущество был наложен арест. Сам экс-префект уверял, что дело в отношении него сфальсифицировано, и обратился с жалобой в Страсбургский суд на незаконность решения об аресте. В Литве он получил статус временной защиты в связи с тем, что литовские компетентные органы усмотрели в его деле признаки коррупции.

Екатерина Карачева