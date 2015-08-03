Банду "автоподставщиков" задержали в столице

Фото: petrovka38.ru

Сотрудники столичной полиции задержали двоих подозреваемых в серии автоподстав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По словам одного из потерпевших по этому делу, он ехал на своем Mercedes и при повороте водитель другой машины такой же марки вынудил его остановиться и заявил, что его авто повреждено.

Подозреваемый сделал несколько звонков якобы в страховую компанию и в полицию, после чего потребовал от водителя компенсацию, объяснив, что это не страховой случай и сотрудники ГИБДД тоже не приедут. Потерпевший передал ему 5 тысяч евро.

Следователи УВД по ЗАО возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Спустя месяц подозреваемые в афере были задержаны.

Один фигурант управлял автомобилем и общался с потенциальными жертвами, а его соучастник брал напрокат машины Mercedes, сопровождал на дороге своего подельника и отвечал на звонки в качестве представителя страховой компании или сотрудника ГИБДД.

При обыске в квартире одного из подозреваемых были найдены поддельные номера и наждачная бумага, которые использовались для имитации аварий.

Оба задержанных отправлены под стражу. У следствия есть основания полагать, что злоумышленники причастны к серии аналогичных преступлений.