Фигуранту "болотного дела" Непомнящих предъявили окончательное обвинение

Фото: Агентство "Москва"

Следствие предъявило фигуранту "болотного дела" Ивану Непомнящих обвинение в окончательной редакции, сообщил Агентству "Москва" адвокат Дмитрий Динзе.

Он добавил, что в ходе предварительного следствия его подзащитный отказался от дачи показаний и намерен их дать уже в суде.

Ранее судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь продлила домашний арест Непомнящих на пять месяцев – до 6 сентября 2015 года. Она также не стала изменять условия содержания под домашним арестом: Непомнящих по-прежнему запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Кроме того, срок следствия по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года продлен до сентября 2015 года.

24-летнего инженера-конструктора Ивана Непомнящих задержали 26 февраля. Он стал 33-м фигурантов "болотного дела". Как сообщалось на сайте Следственного комитета, 25 февраля неназванный очевидец опознал Непомнящих как "лицо, применявшее насилие к сотрудникам правопорядка на Болотной площади".

По версии следствия, 6 мая 2012 года он, "препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее четырех ударов руками и зонтом сотрудникам полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка".

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, 13 из них были признаны виновными и амнистированы.