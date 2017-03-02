Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 13:55

Происшествия

Прокуратура начала проверку после обрушения в тоннеле на Калужском шоссе

Фото: ТАСС/Александр Антоненко

Московская прокуратура и следствие начали проверку в связи с обрушением конструкций с бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает ТАСС.

Прокурорская проверка покажет, были ли исполнены градостроительное и трудовое законодательства, законодательства о соблюдении правил охраны труда, а также другие нормы федерального законодательства.

Следственный комитет России по Москве проводит доследственную проверку.

Кроме того, сообщается, что Мосгосстройнадзор создал техническую комиссию для выявления причин происшествия. Комиссия начала свою работу. Все виновные будут строго наказаны.

ЧП произошло на 23-м километре Калужского шоссе, там обрушились конструкции с жидким бетоном. По данным столичного главка МЧС, площадь обрушения составила 40 квадратных метров при ширине строящегося тоннеля в 20 метров, а длине в 500 метров.

На месте работают спасатели. Сообщается, что один человек погиб и трое пострадали в результате ЧП. Судьба еще двух человек остается неизвестной. Пострадавшие с различной степенью тяжести госпитализированы.

При этом Мосгосстройнадзор опроверг РИА Новости гибель человека в тоннеле на Калужском шоссе.

