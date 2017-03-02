Прокуратура начала проверку после обрушения в тоннеле на Калужском шоссе

Фото: ТАСС/Александр Антоненко

Московская прокуратура и следствие начали проверку в связи с обрушением конструкций с бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе, сообщает ТАСС.

Прокурорская проверка покажет, были ли исполнены градостроительное и трудовое законодательства, законодательства о соблюдении правил охраны труда, а также другие нормы федерального законодательства.

Следственный комитет России по Москве проводит доследственную проверку.

Кроме того, сообщается, что Мосгосстройнадзор создал техническую комиссию для выявления причин происшествия. Комиссия начала свою работу. Все виновные будут строго наказаны.