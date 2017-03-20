Около 200 человек получили травмы в давке на стадионе в Египте

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Около 200 человек получили травмы различной степени тяжести 20 марта в ходе давки в египетском городе Кафр-эш-Шейх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al-Ahram.

Известно, что в спортивном комплексе местного административного центра, где проходил молодежный форум занятости, собралось свыше 70 тысяч человек.

Стадион оказался недостаточно просторным, чтобы вместить всех гостей форума, и по мере прибывания людей начались затор и давка. Посетителей все больше теснили, а на упавших сзади напирала толпа. Хотя жертв удалось избежать, десятки человек обратились за помощью к медикам со ссадинами, порезами и переломами. Многие падали в обморок.

Чтобы стабилизировать ситуацию, полицейские перекрыли улицы в районе стадиона, обеспечив беспрепятственный проезд машин скорой помощи и эвакуацию людей из спортивного комплекса.