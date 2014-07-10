Фестиваль скалолазания для инвалидов пройдет в Москве с 17 по 19 июля

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С 17 по 19 июля в столице пройдет фестиваль адаптивного скалолазания. Это вид спорта для людей с ограниченными возможностями, который призван адаптировать их к максимально полной жизни, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы Москвы.

Соревнования пройдут по адресу: Багратионовский проезд, д.10. Адаптивное скалолазание является одним из наиболее доступных и эффективных способов реабилитации инвалидов.

Перед началом фестиваля для участников проведут презентации самого вида спорта и альпинистского снаряжения, инструктаж по технике безопасности на скалодроме и при подъеме. После этого все желающие смогут принять участие в состязаниях.

Фестиваль проводится с целью поддержки людей с ограниченными возможностями и их семей. Кроме того, в нем примут участие люди, нуждающиеся в реабилитации после перенесенных заболеваний или травм.