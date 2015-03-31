Власти города оштрафовали организации на 25 млн рублей за просрочку деклараций

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичные власти оштрафовали 357 организаций на общую сумму в 25 миллионов рублей за просроченную подачу алкогольных деклараций, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Это те организации, которые не хотят показывать, где и как они алкоголь покупают и на какую сумму они его реализуют", – сказал чиновник. Он также отметил, что в бюджет уже взыскано около 11 миллионов рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что почти тысяча магазинов и ресторанов в Москве не отчитались по продажам алкоголя за IV квартале 2014 года. При этом своевременно подали декларации 5685 московских магазинов и ресторанов, продающих алкоголь.

Отметим, что число организаций, не отчитавшихся за продажи спиртного, выросло по сравнению с прошлым кварталом. В октябре прошлого года Алексей Немерюк сообщил, что за подобное нарушение будут оштрафованы 300 компаний. В июле он говорил о том, что лицензии на продажу алкоголя могут лишить 600 магазинов и ресторанов.

По итогам I и II кварталов 2014 года у 139 организаций алкогольные лицензии были аннулированы за нарушение сроков и порядка декларирования. Еще 304 организации, имеющие действующие лицензии, привлечены к административной ответственности со штрафом.

За несвоевременную подачу декларации или искажение информации предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда в случае повторного в течение одного года несвоевременного представления декларации.