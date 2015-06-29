Пешеходов не будут штрафовать за отказ от теста на алкоголь

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Госдума отказалась от планов ввести наказание для пешеходов за отказ от прохождения теста на алкоголь. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту, опубликованному на сайте Думы.

Теперь в этом документе говорится только о проверке на наркотики.

Так, предлагается проводить медицинское освидетельствование в том случае, когда есть "достаточные основания" полагать, что гражданин употребил наркотические или психотропные вещества в общественных местах.

Поправки предполагается внести в статьи 6.9 (потребление наркотиков и психотропных веществ) и 20.20 (потребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ в общественных местах) КоАП РФ.

Первая редакция законопроекта, разработанного группой депутатов во главе с Ириной Яровой, предусматривала за отказ пройти тест на алкоголь и наркотики штраф от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Документ был принят во втором чтении в январе 2015 года. Окончательное чтение назначили на 22 мая, но оно не состоялось из-за отсутствия на заседании докладчика. Согласно последней информации на сайте Госдумы, повторное рассмотрение законопроекта во втором чтении намечено на 1 июля 2015 года.