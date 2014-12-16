Московский НПЗ оштрафовали за отсутствие разрешения на выбросы

МНПЗ оштрафован за отсутствие разрешения на выбросы в атмосферу

Суд оштрафовал Московский нефтеперерабатывающий завод на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы, сообщает Агентство "Москва".

Представители ответчика в ходе заседания заявляли, что вещества, которые Росприроднадзор зафиксировал в воздухе над Москвой, не участвуют в технологических процессах НПЗ. Кроме того, по словам представителей завода, Росприроднадзор не имел права составлять протокол о нарушении и брать пробы воздуха без участия понятых и видеосъемки.

Юрист ведомства, в свою очередь, заявил, что инспекторы могут проводить расследования и составлять протоколы об административных правонарушениях. По итогам проверки ведомство установило нарушения законодательства, по факту которых и было возбуждено дело.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.

Позже представителей завода и Росприроднадзора вызвали в суд - последние просили оштрафовать НПЗ за отсутствие разрешения. Свою вину нефтеперерабатывающий завод не признал.