Депутаты намерены в 16 раз увеличить штраф для грузовиков на МКАД

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В Мосгордуму внесен законопроект, предполагающий поэтапное увеличение штрафов за выезд грузовиков на МКАД в дневное время с 6.00 до 22.00. Предполагается, что за несколько месяцев сумма штрафа возрастет до 5 тысяч рублей.

Сейчас действует штраф в размере 300 рублей, но уже с 22 марта за выезд на МКАД придется заплатить уже 1 тысячу рублей. С 1 по 31 мая будет действовать штраф в размере 2 тысяч рублей. А с 1 июня по 1 июля 2013 года санкция возрастет до трех тысяч рублей. И, наконец, с 1 июля 2013 года штраф составит 5 тысяч рублей.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин назвал действующий штраф в размере 300 рублей неэффективным. С 1 марта транзитным грузовикам массой более 12 тонн запрещено ездить по МКАД с 6.00 до 22.00, а с 1 мая запрет распространится на все большегрузы.