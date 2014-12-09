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Политика

09 декабря 2014, 19:37

Комиссия Мосгордумы одобрила увеличение штрафов для граффитчиков

штрафы граффити художники власть

Фото: ТАСС

Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству выступила за увеличение штрафов за граффити в общественном транспорте и на остановках. Штрафы возрастут в несколько раз, сообщает Агентство "Москва".

"Несанкционированное нанесение надписей и изображений в общественном транспорте повлечет за собой штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц", - заявил глава комиссии Степан Орлов.

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В настоящее время штрафы для граждан составляют от 100 рублей до 2 тысяч, для должностных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

В октябре "Мосгортранс" сообщил, что ущерб от вандалов в общественном транспорте снизился почти в полтора раза. С начала года в автобусах, троллейбусах и трамваях зафиксировано около 400 актов вандализма. При этом ущерб, причиненный предприятию, превысил 3,5 миллиона рублей.

Напомним за год в столице произошло несколько резонансных случаев вандализма в отношении общественного транспорта. Граффитчики разрисовывали автобусы и электрички. Так, 7 июля в столице раскрасили новый комфортабельный поезд. Молодые люди нанесли на электричку несколько граффити. А в декабре прошлого года на станции Битца вандалы раскрасили электричку. Электропоезд простоял на платформе около получаса, и за это время хулиганы успели изрисовать несколько вагонов черной краской.

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