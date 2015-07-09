За полгода управляющим компаниям в Подмосковье выписали более 2 тысяч штрафов

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Более 2,2 тысяч штрафов выписали управляющим компаниям Подмосковья сотрудники Госжилинспекции Московской области с начала 2015 года. Общая сумма взысканий составила 55,58 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Подмосковья.

"В первом полугодии 2015 года Госжилинспекция Московской области рассмотрела 2 тыс. 308 административных дел по фактам нарушений жилищного законодательства", – заявил руководитель надзорного органа Вадим Соков.

По его словам, жилищные инспекторы обследовали более 49 тысяч многоквартирных домов в области и выявили 10 тысяч 163 нарушения. "7 тысяч 478 связаны с недостатками в технической эксплуатации и ремонте жилищного фонда. Около 800 нарушений касались предоставления некачественных коммунальных услуг", – заявили в пресс-службе.

Напомним, в этом году Госдума приняла поправки в жилищный кодекс, вводящие штрафы для управляющих компаний за предоставление некачественных коммунальных услуг или слишком долгие перерывы в обслуживании домов. Наказывать их будут и за неправильный расчет квитанций.