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Происшествия

06 февраля 2015, 17:55

McDonald’s оштрафовали за кишечную палочку в салате

штрафы суды Макдоналдс проверки

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Арбитражный суд оштрафовал ЗАО "Москва-Макдоналдс" на 300 тысяч рублей за нарушения санитарных норм в ресторане сети по адресу: улица Маршала Катукова, 19, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По результатам проверки выяснилось, что часть продукции не соответствует санитарно-эпидемологическим требованиям. В частности, в салате были найдены бактерии группы кишечной палочки.

Ресторан был привлечен к административной ответственности, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Однако компания не согласилась с принятым решением и обратилась с апелляционной жалобой, в которой просила отменить решение.

Однако суд отклонил жалобу ЗАО "Москва-Макдоналдс", поэтому решение оставлено без изменения.

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Ранее аналогичный штраф выписали ресторану Mcdonald's на Свободном проспекте. Во время плановой проверки специалисты установили, что в образцах продукции "Биф-ролл", "Биг-Тейсти" и "Биг-Мак" содержатся бактерии группы кишечной палочки.

Напомним, что в конце августа 2014 года Роспотребнадзор временно закрыл пять ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа. "Проблемы с санитарией" обнаружили в ресторанах на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте, а также на ВДНХ. Кроме того, 20 августа в ходе одного из внеплановых рейдов по адресу: улица Маршала Катукова, дом 19 служба по надзору обнаружила кишечную палочку в салатах "Цезарь" и "Овощной".

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