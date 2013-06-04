В жилых домах могут появиться общие курилки

Фото: ИТАР-ТАСС

В многоквартирных домах могут появиться общие курилки. Как рассказал M24.ru руководитель пресс-службы Мосжилинспекции Алексей Сенченко, с 1 июня 2013 года вступил в силу закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", который в том числе запрещает курение в подъездах и лифтах. Однако жильцы многоквартиных домов могут договориться и выделить помещение общего пользования, оборудование системой вентиляции, под общую курилку. Сделать это можно будет только, если за это будет отдано не менее двух третей голосов на общем собрании жильцов – не подъезда или лестничной клетки, а всего дома. Напомним, правом голоса обладают собственники помещений в многоквартирном доме. Количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме.

"В случае, если такое согласие отсутствует, Мосжилинспекция обяжет управляющую организацию ликвидировать "курилку", - пояснил Сенченко.

Что касается вентиляции, то здесь пока не все ясно. "Системой естественной вентиляции (за счет естественной тяги воздуха из-за разницы температуры) оборудованы все подъезды, лифтовые шахты дома, но такая вентиляция от дыма сигарет помогает мало. Противопожарную систему дымоудаления тоже в какой-то степени можно назвать вентиляцией, но она работает только при пожаре", - говорит представитель Мосжилинспекции.

Сегодня существуют нормы для курительных комнат в офисах - их площадь должна быть не меньше 8 квадратных метров. Самый бюджетный вариант оборудования "курилки" - вытяжной настенный вентилятор, который стоит от одной до нескольких тысяч рублей.

К слову, штрафовать курильщиков, нарушающих закон и дымящих на лестничных площадках, Мосжилинспекция не будет, это дело органов полиции. Напомним, органы правопорядка дали курильщикам несколько недель, чтобы привыкнуть к строгим нормам. К слову, поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые вводят штрафы до 1.5 тысяч рублей за курение в неположенных местах, приняты только в первом чтении, поэтому полиция при всем желании пока не сможет наказывать нарушителей рублем. Депутаты обещают принять законопроект до каникул.

Председатель общественной организации МОССОЮЗЖСК, вице-президент Ассоциации кооперативных организаций России Валентин Григорьев говорит, что оборудовать общие "курилки можно" в подъездах с большими холлами, где есть для этого место. Однако в подавляющем большинстве многоквартирных домов не хватает метража даже под комнату для консьержки (площадь которой, согласно СНиПам, должна быть не менее 3,5 кв м). Жильцы могут оборудовать общедолевые помещения (например, подвалы) системой вентиляции за свой счет. "Правда, все, что связано с их личными затратами, люди воспринимают в штыки", - говорит эксперт.

Григорьев полагает, что, несмотря на законодательный запрет, люди будут и дальше курить на лестничных клетках. С ним согласен представитель московского отделения общественной организации "Опора России" Николай Диваков. Тем не менее, он уверен, что соседи должны бороться с нарушителями, снимать курильщиков на видеокамеры и писать заявления участковым. При этом эксперт полагает, что тратить квадратные метры на курительные комнаты не надо. "Если в доме есть лишнее помещение, то лучше оборудовать там комнату для консьержа, серверную для внутренней соцсети и системы видеонаблюдения, центр отдыха для детей или пенсионеров. А покурить человек может дома в окошко", - говорит Диваков. К слову, дымить в собственной квартире новый закон о курении не запрещает.

По мнению представителя "Опоры России", надо разрешить людям жаловаться на факты нарушений через городские порталы, а также оборудовать все этажи камерами видеонаблюдения.

София Сарджвеладзе