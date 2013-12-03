За первый месяц работы МАДИ выписала около 40 тысяч штрафов

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За первый месяц работы Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выписала порядка 40 тысяч постановлений о штрафах за неправильную парковку, сообщил M24.ru источник в мэрии. Речь идет об остановке в зоне действия знаков 3.27 "Остановка запрещена" и 3.28 "Стоянка запрещена" - штраф 3 тысячи рублей. Из 40 тысяч постановлений более 5 тысяч выписано за неоплату парковки в зоне Бульварного кольца. Штраф за это нарушение составляет 2,5 тысячи рублей. Таким образом, МАДИ за ноябрь принесет в бюджет порядка 117 млн рублей. В прошлом году столичная ГИБДД в среднем выписывала 12,7 тысяч штрафов в месяц по данным "парконов". Это в три раза меньше, чем успели выписать сотрудники МАДИ за первый месяц работы.

Напомним, с 1 ноября ГИБДД отдала часть своих функций, связанную с контролем парковки, московским властям. Мэрия, в свою очередь, создала специальную структуру - Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) , куда планируется набрать 500 гражданских полицейских, которые будут выходить в антипарковочные рейды. Пока штат инспекторов еще не набран, сотрудники департамента транспорта, в основном. занимаются оформлением нарушений, зафиксированных "парконами".

МАДИ работает практически в круглосуточном режиме. "Если на неправильную работу "парконов" поступают жалобы, сотрудники инспекции выезжают на место", - добавил собеседник M24.ru. Штрафные квитанции теперь оформляет не ГИБДД, а департамент транспорта, и подписывает один из заместителей главы ведомства Максима Ликсутова.

Председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров полагает, что рост количества штрафов, прежде всего, связан с увеличением числа "парконов" в городе. "Кроме того, они стали интенсивнее патрулировать столичные улицы", - отметил эксперт.

Что касается эффективности работы самой службы МАДИ, то, по мнению Дозорова, она напрямую зависит от способа оплаты труда. "Если зарплата инспектора зависит напрямую от количества обработанной им информации и выписанных постановлений, то новая служба будет действовать эффективнее",- пояснил Дозоров.

Саму цифру в 40 тысяч штрафов в месяц эксперт считает для города не высокой. "Правила парковки все еще массово нарушаются в Москве, и нужно понимать, что работа сотрудников ГИБДД ранее заключалась в пресечении нарушений, МАДИ же существует только для наказания постфактум", - отметил эксперт. Дозоров полагает, что эффективность подобного метода можно будет оценить позже.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. "Увидеть, какой эффект принесет городу сосредоточение в одних руках и функций организации дорожного движения, и наказания за нарушения правил, можно будет не ранее, чем через год", - пояснил эксперт.

Татьяна Клюквина, Дарья Миронова