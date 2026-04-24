SHOT: новым владельцем особняка Чекалиных стал столичный адвокат

Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем продали недостроенный особняк в Подмосковье. Новым хозяином недвижимости оказался адвокат, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Более 2 000 квадратных метров

Блогеры Валерия и Артем Чекалины продали недостроенный особняк в элитном поселке "Агаларов Эстейт" за 870 миллионов рублей.

По данным телеграм-канала SHOT, новым хозяином виллы площадью 2 200 квадратных метров, созданной по проекту известного дизайнера (его имя держится в секрете), стал столичный адвокат.

Особняк находится на участке площадью 56 соток. Согласно плану, в доме должен быть бассейн, кинотеатр, собственные кальянная и массажная, две кухни, огромная гостиная в 300 "квадратов" и отдельное помещение для персонала.

По данным источника, хозяева участка изначально оценили его в 810 миллионов рублей, но впоследствии цена выросла до 870 миллионов. При этом журналисты со ссылкой на юристов отметили, что процедура продажи могла быть простой формальностью, чтобы защитить объект от банкротства.

Сделка стала возможной после того, как Чекалина в марте погасила долг перед налоговой в размере 176 миллионов рублей: при наличии задолженностей операции с недвижимостью были под запретом. После этого Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Лерчек.

Кроме того, в марте Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей за границу при помощи подложных документов и изменил меру пресечения Лерчек с домашнего ареста на запрет определенных действий из-за рака желудка четвертой стадии.

Однако расследование уголовного дела в отношении ее бывшего супруга Артема продолжилось. 10 апреля прокурор попросила признать Чекалина виновным в выводе средств за границу с предоставлением подложных документов и назначить ему 7,5 года колонии общего режима.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Артема к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Чекалина взяли под стражу в зале суда.

В конце апреля защита обжаловала приговор блогера. Адвокат Артема Константин Третьяков рассказал "Фонтанке", что рассмотрение жалобы в суде начнется ориентировочно через полгода.

Лечение и суды

Валерия Чекалина продолжает проходить лечение от онкологии, о заболевании блогера стало известно в начале весны. После рождения четвертого ребенка врачи диагностировали у нее рак желудка IV стадии с метастазами в позвоночник, ноги и легкие. В настоящее время Валерия проходит химиотерапию в государственном онкоцентре. 19 мая она завершила пятый курс процедур.

При этом на фоне борьбы с заболеванием Лерчек продолжает судиться с бывшим стилистом Эльвирой Янковской, которая сейчас находится в СИЗО. По данным СМИ, именно конфликт с ней мог привлечь внимание правоохранительных органов к деятельности семьи Чекалиных.

В конце апреля Валерия потребовала от бывшей подруги и стилиста более 2,4 миллиона рублей. Причиной стало то, что Эльвира на протяжении 1,5 года обманывала Чекалину и других клиентов. Девушка продавала вместо оригинальных люксовых брендов подделки, купленные на рынках Москвы. При этом Эльвира рассказывала клиентам, что работает с зарубежным специалистом по закупкам.

Адвокат Янковской просил не рассматривать иск, ссылаясь на неточную сумму требований, а также на факт утраты некоторых вещей в ходе следствия.

При этом в мае стало известно, что одна из потерпевших по делу Янковской заняла неожиданную позицию. Девушка заявила, что не настаивает на суровом наказании для стилиста, несмотря на ущерб в размере 400 тысяч рублей, сообщил "Пятый канал".

Основным аргументом в пользу смягчения наказания стало то, что у обвиняемой есть дети. Потерпевшая уточнила, что для нее будет достаточно возврата денег пострадавшим и публичных извинений от Эльвиры.