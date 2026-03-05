Оригинальность диплома 13-летнего вундеркинда Тепляковой оценили в 15%

13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова окончила вуз и получила диплом педагога-психолога, сообщили СМИ. При этом, по словам источников, оригинальность ее диплома оценили всего в 15%, а сокурсники даже не видели ее на занятиях. Подробности – в материале Москвы 24.
"Высокая вовлеченность в процесс законных представителей"
Алиса Теплякова в возрасте 13 лет закончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога, сообщили СМИ в начале марта. Девочка перевелась в учреждение из Московского педагогического государственного университета (МПГУ) осенью 2023-го сразу на второй курс и проходила обучение по ускоренной программе. Благодаря этому студентка освоила программу всего за 2,5 года.
При этом, по информации "ТВЦ", за все это время одногруппники не видели Алису на онлайн-занятиях.
Студентка защищала работу в сопровождении мамы Натальи. Темой диплома Тепляковой стала взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет. По данным журналистов, у преподавателей появилось много вопросов к тексту: его оригинальность оценили всего в 15%, а научный руководитель якобы отметил, что ему непросто понять степень участия студентки в написании работы "из-за высокой вовлеченности в процесс законных представителей". При этом Алиса получила оценку "хорошо".
Ранее СМИ сообщали, что отвечать на вопросы на предзащите Алисе якобы помогал папа. Кроме того, девочка числится еще в четырех вузах.
В пресс-службе РГГУ подтвердили, что Теплякова действительно окончила вуз, сообщил "Московский комсомолец".
В вузе также добавили, что Теплякова училась на "хорошо" и "отлично", не имела задолженностей по учебе, сдавая все задания в срок, а также прошла преддипломную практику.
"В учебном процессе и подготовке ВКР (выпускная квалификационная работа) были активно задействованы законные представители. Именно они критически комментировали замечания преподавателей и руководителя ВКР, требовали обоснования выставляемых оценок", – добавили в пресс-службе.
В 9 лет окончила школу
Многодетная семья Тепляковых стала широко известна несколько лет назад. Родители воспитывают девятерых детей. По словам главы семейства Евгения, он применяет уникальную систему образования, благодаря которой его наследники вырастают вундеркиндами. К примеру, Алиса окончила школу уже в 9 лет.
В 2021-м девочка поступила на психологический факультет МГУ, однако не смогла сдать первую сессию. При этом ее отец, по данным СМИ, напал на заведующего кафедрой. В свою очередь, сам Тепляков заявил, что экзамен, который сдавала Алиса, проводился с нарушениями, что и послужило причиной конфликта.
При этом семья часто сталкивалась с критикой: пользователи Сети осуждали методы воспитания и домашнее образование, из-за которого, по их мнению, дети оторваны от социума. К слову, в январе 2025-го СМИ сообщили, что Алиса якобы избила двух девочек в спортшколе. Отец тогда заверил, что это клевета.
Кроме того, Тепляков заявлял, что хейтеры просто завидуют тому, что их с Натальей дети якобы опережают в развитии ровесников.
"Чем больше мы учимся, тем больше ересь несут наши хейтеры", – отмечал Евгений.
А в 2024-м разразился скандал с квартирой: глава семейства заявил в соцсетях, что собственник арендованного ими жилья решил без предупреждения расторгнуть договор в одностороннем порядке и буквально "вышвырнуть" многодетную семью. В итоге государство выдало им субсидию более 28 миллионов рублей на покупку жилплощади.