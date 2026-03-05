Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
13 марта, 16:20

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Оригинальность диплома 13-летнего вундеркинда Тепляковой оценили в 15%

13-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова окончила вуз и получила диплом педагога-психолога, сообщили СМИ. При этом, по словам источников, оригинальность ее диплома оценили всего в 15%, а сокурсники даже не видели ее на занятиях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Высокая вовлеченность в процесс законных представителей"

Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

Алиса Теплякова в возрасте 13 лет закончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и получила диплом педагога-психолога, сообщили СМИ в начале марта. Девочка перевелась в учреждение из Московского педагогического государственного университета (МПГУ) осенью 2023-го сразу на второй курс и проходила обучение по ускоренной программе. Благодаря этому студентка освоила программу всего за 2,5 года.

При этом, по информации "ТВЦ", за все это время одногруппники не видели Алису на онлайн-занятиях.

Студентка защищала работу в сопровождении мамы Натальи. Темой диплома Тепляковой стала взаимосвязь особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей 5–7 лет. По данным журналистов, у преподавателей появилось много вопросов к тексту: его оригинальность оценили всего в 15%, а научный руководитель якобы отметил, что ему непросто понять степень участия студентки в написании работы "из-за высокой вовлеченности в процесс законных представителей". При этом Алиса получила оценку "хорошо".

Ранее СМИ сообщали, что отвечать на вопросы на предзащите Алисе якобы помогал папа. Кроме того, девочка числится еще в четырех вузах.

В пресс-службе РГГУ подтвердили, что Теплякова действительно окончила вуз, сообщил "Московский комсомолец".

Согласно федеральным стандартам о направлении подготовки "Психология", получить образование можно только в очной и очно-заочной форме. Теплякова же обучалась по программе "Психолого-педагогическое образование" на заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Данная форма не предусматривает очное присутствие студента в аудитории.
пресс-служба РГГУ

В вузе также добавили, что Теплякова училась на "хорошо" и "отлично", не имела задолженностей по учебе, сдавая все задания в срок, а также прошла преддипломную практику.

"В учебном процессе и подготовке ВКР (выпускная квалификационная работа) были активно задействованы законные представители. Именно они критически комментировали замечания преподавателей и руководителя ВКР, требовали обоснования выставляемых оценок", – добавили в пресс-службе.

В 9 лет окончила школу

Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

Многодетная семья Тепляковых стала широко известна несколько лет назад. Родители воспитывают девятерых детей. По словам главы семейства Евгения, он применяет уникальную систему образования, благодаря которой его наследники вырастают вундеркиндами. К примеру, Алиса окончила школу уже в 9 лет.

В 2021-м девочка поступила на психологический факультет МГУ, однако не смогла сдать первую сессию. При этом ее отец, по данным СМИ, напал на заведующего кафедрой. В свою очередь, сам Тепляков заявил, что экзамен, который сдавала Алиса, проводился с нарушениями, что и послужило причиной конфликта.

При этом семья часто сталкивалась с критикой: пользователи Сети осуждали методы воспитания и домашнее образование, из-за которого, по их мнению, дети оторваны от социума. К слову, в январе 2025-го СМИ сообщили, что Алиса якобы избила двух девочек в спортшколе. Отец тогда заверил, что это клевета.

Кроме того, Тепляков заявлял, что хейтеры просто завидуют тому, что их с Натальей дети якобы опережают в развитии ровесников.

"Чем больше мы учимся, тем больше ересь несут наши хейтеры", – отмечал Евгений.

Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

А в 2024-м разразился скандал с квартирой: глава семейства заявил в соцсетях, что собственник арендованного ими жилья решил без предупреждения расторгнуть договор в одностороннем порядке и буквально "вышвырнуть" многодетную семью. В итоге государство выдало им субсидию более 28 миллионов рублей на покупку жилплощади.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика