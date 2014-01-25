Виктор Ан: надежда российского шорт-трека из Кореи

Фото: ИТАР-ТАСС

На сегодняшний день в российском шорт-треке сложилась уникальная ситуация. Сборную России тренирует французский специалист, а лидером команды является корейский спортсмен. При это еще совсем недавно шорт-трек представлял собой в нашей стране довольно жалкое зрелище. Однако с приходом в команду трехкратного олимпийского чемпиона Виктора Ана российская команда вполне может рассчитывать на медали в этом виде программы Олимпиады. Об этническом корейце, который выступает за сборную России - в материале M24.ru.

Российский шорт-трекист Виктор Ан родился в Южной Кореи, и имя ему тогда дали, естественно, не Виктор, а Ан Хен Су. Будущий олимпийский чемпион начал заниматься конькобежным спортом еще в начальной школе, а уже в четвертом классе понял, что для него это не просто развлечение.

Здесь стоит отметить, что шорт-трек – один из самых популярных видов спорта в Южной Кореи. Уже на протяжении многих лет корейские спортсмены (что мужчины, что женщины) являются главными фаворитами в этом виде спорта на всех международных турнирах. Соответственно и конкуренция за каждое место в национальной команде очень жесткая.

Записаться в секцию по шорт-треку Ана сподвигло выступление корейца Чай Чжи Уна на Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году, где тот выиграл две золотые медали. Вскоре после начала тренировок, Ан начал показывать неплохие результаты, чем привлек внимание трехкратного олимпийского чемпиона Ким Ки Уна, который пригласил начинающего спортсмена к себе в группу. Под руководством титулованного наставника молодое дарование быстро прогрессировал, что не скрылось от тренеров сборной по шорт-треку.

В 2002 году Виктор попадает в состав юниорской сборной Кореи на мировое первенство, где становится обладателем трех золотых медалей (на дистанциях 1000 и 1500 метров и в общем зачете). В том же году шорт-трекист становится бронзовым призером командного чемпионата мира. Успехами на мировых первенствах среди юниоров Ан обратил на себя внимание тренеров главной сборной Кореи. И возрасте 17 лет наш герой едет на свои первые Олимпийские игры, которые тогда проходили в американском Солт-Лейк-Сити.

Но на своем первом олимпийском старте Ан остался без медалей. Главным достижением юного спортсмена стало 4-ое место на дистанции 1000 метров. Для кого-то остановиться в шаге от пьедестала в 17 лет – отличный результат. Но только не для Виктора Ана, которого эта неудача заставила работать и тренироваться еще усердней.

Пройдя проверку на самом серьезном турнире, затем Ан начал собирать награду за наградой. На чемпионате мира 2003 года Виктор Ан выиграет 4 золотые медали: на дистанциях 1500 и 3000 метров, в эстафете на 5000 метров и в общем зачете. В том же году он становится трехкратным победителем зимних азиатских игр.

На следующий год – снова триумф. Ан выиграл все пять золотых медалей чемпионата мира и победил в командном первенстве планеты. 2005 год стал для спортсмена не таким успешным. На его счету "всего лишь" два золота на чемпионате мира, три серебряные и одна бронзовая медаль.

Однако звездный час Виктора Ана пробьет только на следующий год, на Олимпиаде в Турине. На Олимпийские игры корейский спортсмен ехал в ранге главного фаворита и увез из города на севере Италии три золотые медали. Такого же результата на тех Олимпийских играх смогли добиться только биатлонист Михаэль Грайс и корейская шорт-трекистка Чин Сун Ю. При этом Ан добавил к золоту еще и одну медаль бронзового достоинства. Также он выиграл три медали высшей пробы на чемпионате мире 2006 года.

Но после большого успеха для Виктора наступила черная полоса. Возвращаясь в Корею после мирового первенства, отец спортсмена набросился на главного тренера сборной с обвинением, что тот не ставил Ана на некоторые виды программы, чтобы не дать триумфатору Олимпиады стать абсолютным чемпионом мира. Этот конфликт привел только к одному – команда Кореи разделилась на два лагеря: тех, кто был за тренера и тех, кто за чемпиона Турина.

Несмотря на напряженную обстановку в сборной, в 2007 году Ан снова на вершине – три золотые медали на чемпионате мира в Милане. Но на следующий год в карьере Ана наступил серьезный перерыв. На одной из тренировок он получил тяжелую травму колена, из-за которой ему пришлось перенести три операции. Возобновить занятия на льду спортсмен смог только в конце года, и был вынужден пропустить соревнования 2008 и 2009 года. Соответственно, Ан не смог отобраться на Олимпиаду в Ванкувере.

На этом корейскую часть своей карьеры Ан решил завершить и начал искать искать варианты выступления за другую национальную команду. И тут как раз подоспело предложение от России. В августе 2011 года Союз конькобежцев России при поддержке Министерства спорта обратился в Комиссию по вопросам гражданства при президенте России. Суть вопрос заключалась в предоставлении российского гражданства корейцу Ан Хен Су. В итоге, через полгода шорт-трекист стал гражданином России.

После этого Ан решил взять себе более привычное для России имя. Выбор спортсмена пал на имя Виктор. Сам он объясняет это тем, что оно связано со словом "виктори", то есть "победа", а также с популярность в нашей стране и в Корее Виктора Цоя. Кроме того, Ан уже научился сносно говорить по-русски и переехал жить в Россию.

Дебютным выступлением для новоявленного россиянина стало участие в чемпионате России 2012 года, который Ан уверенно выиграл на дистанции 1000 и 3000 метров, и завоевал бронзовую медаль 1500 метров. Первый международный успех в составе российской команды пришел к Виктору на этапе Кубка Мира в октябре 2012 года, где он одержал победу на дистанции 1000 метров. Затем он занял первое место в Нагое (1000 метров) и Шанхае (1500 метров).

Сборная России по шорт-треку: Дмитрий Мигулин, Семен Елистратов, Владимир Григорьев и Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Чемпионат мира-2013 сложился для спортсмена не слишком удачно. Ан выиграл серебро на дистанции 500 метров, а также стал вторым в составе сборной России в эстафете. В абсолютном первенстве Виктор занял шестое место.

Отметим, что приход Ана позволил выйти на новый уровень двум другим российским шорт-трекистам - Семену Елистратову и Владимиру Григорьеву. То есть, шансы на медаль на Олимпиаде у российской сборной есть не только в индивидуальных соревнованиях по шорт-треку, но и в эстафете. Что касается самого Ана, то россиянин адекватно оценивает силу корейских спортсменов, которые приедут в Сочи в ранге главных фаворитов. Но Виктор отмечает, что готов бороться на Олимпийских играх за самые высокие места. К тому же, ему удалось прервать долгое "безмедальное" существование российского шорт-трека на мировых первенствах (до прихода Ана последняя медаль была выиграна в 1991 году). На Олимпиадах же российские шорт-трекисты еще никогда добирались до первой тройки. Поэтому у Виктора Ана есть в шанс вписать свое имя в историю не только российского шорт-трека, но и всего отечественного спорта.

Даниил Адамов