Большинство московских школ перейдет на пятидневку в этом году - Калина

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти все московские школы в этом году перейдут на 5-дневную учебную неделю, сообщает Агентство "Москва". Об этом на пресс-конференции рассказал глава департамента образования столицы Исаак Калина.

"Я считаю, что в этом году практически все школы, управляющие советы школ, администрации примут такие решения", - сказал он.

Калина добавил, что в школы столицы 1 сентября придет 850 тысяч учеников. По его словам, на данный момент в первый класс записались около 94 тысяч детей, а к началу учебного года их будет 95-96 тысяч. Отметим, что в этом году первоклассников будет на 120 тысяч детей больше, чем в прошлом.

Калина также рассказал, что в 2014 году в Москве построят от 36 до 38 новых учебных учреждений, в том числе и в Новой Москве.

Напомним, что с 1 сентября в городе откроется 8 новых школ. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Здания новых школ оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, чтобы в них могли учиться дети с ограниченными возможностями.

Глава департамента добавил, что процесс объединения столичных школ в образовательные комплексы практически завершен. Тем же заведениям, которые в дальнейшем захотят войти в состав комплекса, придется доказывать целесообразность такого объединения.

В комплексы будут входить детские сады, школы и учреждения дошкольного, начального образования. Также к ним присоединяют учреждения дополнительного образования и коррекционные структурные подразделения. Напомним, по планам столичного правительства, на смену детсадам и школам в Москве придут образовательные кластеры. Первый такой учебный комплекс на 7 тысяч детей появился на северо-востоке столицы, в него вошли сразу 10 образовательных учреждений: 4 колледжа, 2 школы и детские сады.

Как ранее сообщалось, школы Новой Москвы к осени объединят в 9 образовательных комплексов. Планируется, что в течение трех лет условия во всех школах Новой Москвы перестанут отличаться от тех, что существуют в остальных столичных образовательных учреждениях.

Кроме того, в новом учебном году в школы будут внедряться новые образовательные технологии и появятся электронные учебники. Глава департамента образования рассказал, что система электронных учебников, которые содержат текст, видео, фотографии, в столице отрабатывается на базе шести школ. В них можно работать в интерактивном режиме и выполнять проверочные работы. Также их можно соединить с электронным дневником и журналом. Если такие учебники понравятся учителям, их введут и в других школах. "Главное, чтобы в ходе апробации появлялись продукты, интересные нашим школам", - отметил Калина.

Инновации в школах Москвы

Как ранее сообщалось, новые учебники по русскому языку и литературному чтению появятся у детей мигрантов, учащихся в начальной школе. Они разработаны по принципу диалога культур. А вот специализированных школ для мигрантов в Москве нет и быть не может, отметил на пресс-конференции ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. "Такие примеры были перед приходом Сергея Семеновича Собянина. Сейчас этого больше нет", - сказал он. По его словам, школы, где большинство учащихся не говорят по-русски, – это "путь к национальному гетто".