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Москва 24

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13 февраля, 10:09

Закрытым на карантин школам предлагают проводить уроки по Скайпу

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"Утро": Из-за карантина школьников предлагают учить по Skype

Российским школам, закрытым на карантин, предлагают проводить уроки по Скайпу, сообщает телеканал "Москва 24". Так процесс обучения не остановится ни на один день и ученики не отстанут от программы.

Предполагается, что преподаватели будут объяснять материал по Скайпу, а домашние задания высылать на электронную почту или записывать в электронный дневник. Переход на онлайн-обучение не является обязательным, решение о его введении школы принимают самостоятельно.

Такое предложение высказало Минобрнауки. По данным министерства, 95 процентов российских учебных заведений имеют доступ к интернету, а значит, могут проводить уроки дистанционно.

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По данным Роспотребнадзора, на карантин сейчас закрыты больше полутора тысяч школ в 57 российских регионах. В частности, в Липецке власти временно закрыли все учебные заведения из-за эпидемии гриппа.

В столице с начала февраля число заболевших простудой выросло примерно на треть. Тем не менее школы и детские сады пока работают в штатном режиме. Карантин не вводится. Врачи рекомендуют при первых признаках недомогания обращаться в поликлинику. Главный инфекционист Москвы призвал граждан при ОРВИ соблюдать постельный режим.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Для профилактики простуды и гриппа необходимо придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, нужно соблюдать здоровый образ жизни: делать зарядку, проводить холодные обтирания, больше ходить пешком.

Кроме того, лучше отказаться от фаст-фуда и включить в рацион продукты, содержащие все необходимые витамины и микроэлементы. Нужно обязательно есть свежие овощи и фрукты, рыбу и злаки. Также в поликлинике можно сделать прививку от гриппа. Отметим, что вакцина разрабатывается только против вирусов гриппа и не будет эффективна против других вирусов, вызывающих ОРВИ.

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