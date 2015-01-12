Столичных педагогов научат бороться со школьной травлей

Педагогов столичных школ научат бороться с психологической травлей

В 2015 году педагоги московских школ могут пройти курсы по профилактике школьной травли. Об этом M24.ru сообщил источник в столичной мэрии. Эту инициативу планируется внести в план по гармонизации межэтнических отношений в столице на будущий год. В общественном совете при департаменте образования M24.ru заявили, что тема школьного буллинга часто обсуждается среди преподавателей и родителей.

"Курсы по профилактике так называемого буллинга должны стать в том числе одним из инструментов развития терпимости в среде школьников по отношению к представителям разных национальностей", - сообщил источник в мэрии. Курсы планируется включить в план мероприятий по гармонизации межэтнических отношений в Москве на 2015 год.

В пресс-службе департамента образования M24.ru сообщили, что не располагают информацией о содержании и дате проведения курсов.

Председатель Общественного совета при департаменте Нина Минько отметила, что вопрос профилактики травли учеников в школе часто обсуждался на заседаниях совета. "Я поддерживают организацию таких курсов. Педагогам нужно учиться улавливать скрытые конфликты в классах, пока они не приняли крайнюю форму", - отметила она.



В сентябре 2014 года в Москве обсуждалась возможность введения в школах института медиаторов - специалистов, которые бы решали конфликты между детьми, педагогами и родителями. Однако инициатива так и не была реализована. Сейчас, если ребенок подвергся травле в школе, он может позвонить по детскому телефону доверия - 8 (800) 2000-122 или 8 (495) 624-60-01. Горячую линию для детей открыл и центр экстренной психологической помощи Московском городском психолого-педагогическом университете (МГППУ).



Руководитель центра экстренной психологической помощи МГППУ Олеся Вихристюк отметила, что педагоги должны очень осторожно вмешиваться в отношения класса на этапе, когда травля уже началась.

"Лучше всего выявить конфликт еще в младшей школе. Уже тогда появляются дети, с которыми остальные не хотят дружить, посмеиваются над ними. На этом этапе проблему решить проще", - пояснила эксперт.

Если же конфликт в классе уже перерос в буллинг, то двойки по поведению и очные ставки "палачей" и "жертвы" никак не помогут решить проблему. "В этом случае преподавателю следует проконсультироваться со школьным психологом, поговорить с родителями школьника. Если травля приобрела критический оборот, то можно обратиться и к полиции. Главное - не пытаться решить проблему кулуарно", - заявила Вихристюк.

Замглавы Московского родительского комитета Руслан Ткаченко полагает, что курсы профилактики буллинга необходимы столичным преподавателям.

"Мы проводили исследование в среде учеников старших и средних классов. Большинство школьников говорили о том, что преподавателям необходимо пройти курсы, чтобы научиться общаться с детьми, повышать свою стрессоустойчивость", - сказал Ткаченко. По его словам, основная проблема состоит в том, что часто учителя не способны находить контакт с учениками и поэтому не справляются с конфликтами в школьной среде.

"Травля возникает там, где нет сильного авторитетного взрослого, регулирующего отношения в классе. Поэтому если преподаватель не берет на себя функции воспитателя, то отношения среди школьников развиваются по принципу зоны. Ученики выбирают авторитет в своей среде и чаще всего это далеко не примерные ученики", - пояснил Ткаченко.

Эксперт также отметил, что школьная травля может основываться и на почве национальной розни. "Чаще всего это происходит в спальных районах, где много иностранцев. Обычно дети перенимают неприязнь к представителям других национальностей от родственников или общаясь во дворе", - заявил Ткаченко.

Дарья Миронова