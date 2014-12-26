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26 декабря 2014, 22:49

Началась регистрация на открытый чемпионат по экономике среди школьников

школьники чемпионат по экономике экономический факультет МГУ

Фото: openchampionship.ru

Началась регистрация на V Открытый чемпионат школ по экономике, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Принять участие в соревновании смогут учащиеся 8-11 классов любых средних школ России и других стран. При этом преподавание экономики в школе не является обязательным условием участия.

Регистрировать для участия в чемпионате будут команды из 5-6 человек. Кроме того, школьники смогут выступить и в индивидуальном зачете.

Уточняется, что к участию в чемпионате не будут допускать команды из Экономико-математическая школа при экономическом факультете МГУ (которая является организатором чемпионата), а также других школ дополнительного образования.

Чемпионат по экономике состоится 19 апреля следующего года. Он пройдет в два тура.

На первом - индивидуальном - этапе школьникам будут предложены задачи по экономике, которые будет необходимо решить в течение двух часов.

На втором этапе, командам нужно будет выполнить экономические кейсы.

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