Москвичка получила бронзу на мужском чемпионате по шахматам

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Москвичка Александра Костенюк стала бронзовым призером мужского чемпионата Швейцарии по шахматам, сообщает Москомспорт.

Сыграв вничью два последних поединка, россиянка, представляющая ЦСП "Измайлово", набрала 6 очков из 9 возможных.

Серебряную медаль завоевал швейцарец Яник Пеллетье, а победителем соревнований в шестой раз стал также хозяин турнира Джоэль Галлахер.

В прошлом году Костенюк завоевала звание чемпионки Швейцарии среди женщин, напоминает РИА Новости. Выступающая за сборную России шахматистка в возрасте 20 лет вышла замуж за швейцарского бизнесмена и теперь имеет двойное гражданство.

Александра родилась в Перми, но вскоре семья переехала в Москву, где уже в семь лет девочка стала чемпионкой столицы по шахматам. Тренирует спортсменку ее отец, заслуженный тренер России Константин Костенюк.