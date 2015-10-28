Малоимущим москвичам выдадут сертификаты на товары для детей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Малоимущие семьи в Москве получат специальные сертификаты, с помощью которых смогут приобрести товары для детей, сообщил журналистам замруководителя департамента труда и социальной защиты Андрея Бесштанько.

"Что касается детских товаров, до конца года у нас появится документ, который будет регламентировать полностью в общем режиме по всей Москве. Сейчас ведутся тестовые проработки этой схемы. Речь идет о предоставлении адресной социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, применительно к товарам необходимым для обеспечения именно детей", – сказал Андрей Бесштанько.

По сертификату можно будет приобрести канцелярские товары, книги, игрушки и детскую одежду.

"Мы пока формат не ограничиваем, если речь идет о трудной жизненной ситуации, предположим, многодетная семья оказалась в ситуации, когда дни рождения идут один за другим и нужно подарить ребенку какой-то подарок, это возможно игрушки будут, мы не исключаем из перечня это направление.

Тестовые закупки сейчас проходят, мы с высокой долей вероятности говорим о том, что в ближайшее время распорядительный документ уже по всей технологии начнет работать", – пояснил замруководителя департамента труда.

Сумма сертификата пока не определена. Система будет работать по принципу продовольственных электронных сертификатов, которые действуют с 2013 года.

Напомним, эксперимент по вводу продовольственных сертификатов стартовал 1 мая 2013 года в ЦАО, а с октября того же года систему ввели на территории всей Москвы.

Гражданам начисляют на социальную карту специальные баллы, которые можно "обменять" на 1000 рублей в продуктовых магазинах. На эти деньги можно купить продовольственные товары за исключением алкоголя и табака.

С 1 июля 2014 года ввели электронный социальный сертификат на приобретение товаров обыденного пользования для ветеранов. К примеру, продуктов и бытовой техники. Кроме того, рассматривалась возможность введения сертификата на санаторно-курортное лечение для пенсионеров и инвалидов.