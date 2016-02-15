Мариэтта Цигаль-Полищук сыграет Фаину Раневскую

В новом сериале о жизни Фаины Раневской главную роль исполнит актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Десятисерийный фильм будет называться "Фаина".

"Могу сказать только то, что съемки сдвинулись, и точных сроков, когда они начнутся, у меня нет", – рассказала m24.ru артистка. По ее словам, играть Раневскую для нее – большая честь: "Она была великой женщиной, актрисой. Я готовлюсь к этой работе, я прочитала все книги о ней, ее воспоминания, а также смотрю фильмы, спектакли. Мой характер похож на характер Раневской некой категоричностью".

Известно, что Цигаль-Полищук сыграет Раневскую в молодые годы, а в зрелые в великую артистку перевоплотится Софья Письман. Кто сядет в режиссерское кресло, пока неизвестно.