15 февраля 2016, 17:38

Культура

Мариэтта Цигаль-Полищук сыграет Фаину Раневскую

Фото: kino-teatr.ru

В новом сериале о жизни Фаины Раневской главную роль исполнит актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Десятисерийный фильм будет называться "Фаина".

"Могу сказать только то, что съемки сдвинулись, и точных сроков, когда они начнутся, у меня нет", – рассказала m24.ru артистка. По ее словам, играть Раневскую для нее – большая честь: "Она была великой женщиной, актрисой. Я готовлюсь к этой работе, я прочитала все книги о ней, ее воспоминания, а также смотрю фильмы, спектакли. Мой характер похож на характер Раневской некой категоричностью".

Известно, что Цигаль-Полищук сыграет Раневскую в молодые годы, а в зрелые в великую артистку перевоплотится Софья Письман. Кто сядет в режиссерское кресло, пока неизвестно.

Фаина Раневская – советская актриса театра и кино, многие изречения которой стали крылатыми. Она сыграла в таких фильмах, как "Подкидыш", "Золушка", "Весна", "Свадьба", "Легкая Жизнь" и других.

Раневская скончалась в возрасте 87 лет в Москве.

