Маккейн подтвердил право Трампа делиться секретной информацией

Президент США вправе делиться секретной информацией, заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом пишет американское издание Time.

"Мы, безусловно, не хотим, чтобы какой-либо президент США выдавал секретные данные, но президент действительно имеет право на это", – подчеркнул сенатор.

Маккейн заявил, что сообщения об утечке секретных данных из Белого дома вызывают "глубокую тревогу".

Ранее газета The Washington Post обвинила Дональда Трампа в том, что он мог поделиться секретными данными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время переговоров в США на прошлой неделе. Речь шла о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

В Белом доме передачу секретной информации опровергли.