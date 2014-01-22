Плющенко официально включен в состав сборной России на Олимпиаду

Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурист Евгений Плющенко выступит на Олимпийских играх в Сочи. Он станет единственным представителем России в мужском одиночном турнире.

Кроме того, Плющенко примет участие в командных соревнованиях. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома Федерации фигурного катания на коньках России. Теперь состав будет представлен на утверждение на совместном заседании исполкома ОКР и коллегии Министерства спорта России, сообщает пресс-служба ФФККР.

Полностью состав олимпийской сборной России по фигурному катанию выглядит так:

Спортивные пары: Вера Базарова / Юрий Ларионов, Татьяна Волосожар / Максим Траньков, Ксения Столбова / Федор Климов;

Мужчины: Евгений Плющенко;

Женщины: Юлия Липницкая, Аделина Сотникова;

Танцы на льду: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Никита Кацалапов, Виктория Синицина – Руслан Жиганшин.

Бюро исполкома ФФККР также утвердило запасных в каждом из четырех видов: парное катание - Юлия Антипова / Нодари Майсурадзе, танцы на льду - Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко, женщины – Алена Леонова, мужчины – Максим Ковтун, Сергей Воронов.

Напомним, что на последних Олимпийских играх в Ванкувере Плющенко выиграл серебряную медаль, уступив победителю Эвану Лайсачеку лишь 1,31 балла. Тогда свой проигрыш фигурист объяснил предвзятостью судей.

За свою карьеру Евгений Плющенко выиграл золото Олимпиады в Турине 2006 года, дважды становился серебряным медалистом Олимпиад (2002 и 2010 годов), трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз - чемпионает Европы.