Фото: m24.ru/Анна Юргенсон

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Кубка Мира. В решающем матче россияне обыграли команду Финляндии со счетом 3:0.

Несмотря на то, что сборная России контролировала шайбу почти весь первый период, забить удалось только на 24-й минуте – Владимир Тарасенко бросил по пустым воротам после паса Александра Овечкина. Спустя две минуты счет удвоил Иван Телегин. Точку в счете поставил Евгений Малкин на 44-й минуте встречи.

В полуфинале россиянам предстоит встретиться с канадцами, которые заняли в своей группе первое место.