Сборная России опустилась на 22-е место в рейтинге ФИФА

Фото: ИТАР-ТАСС
Сборная России по футболу опустилась на три строчки в обновленном рейтинге ФИФА, опубликованном на сайте организации.
По сравнению с прошлым рейтингом российская команда переместилась с 19-го на 22-е место. Обошли россиян сборные Украины, Франции и Мексики.
Рейтинг ФИФА продолжают возглавлять Испания, Германия и Аргентина, четвертое место оставила за собой сборная Колумбии. Отметим, что португальская команда поднялась на 5-е место с 14-го, совершив самый большой скачок в первой двадцатке. Это связно с удачным выступлением Португалии в стыковых матчах за право сыграть на Чемпионате мира в Бразилии.
В первую десятку также попали Уругвай, Италия, Швейцария, Нидерланды и Бразилия. Следующее обновление рейтинга ФИФА будет опубликовано 19 декабря.
