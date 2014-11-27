Сборная России вылетела из тридцатки лучших команд ФИФА

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футболу выбыла из тридцатки сильнейших команд по версии Международной федерации футбола. В обновленном рейтинге ФИФА сборная России расположилась на 31-й строчке.

Подопечных Фабио Капелло обогнала команда Дании, которая поднялась с 32-й на 30-ю позицию.

Россияне опустились на одну строчку из-за неудачного выступления в ноябре. 15 числа национальная команда уступила австрийцам со счетом 0:1. Таким образом, за четыре поединка отборочного турнира сборная России одержала только одну победу.

Следующую официальную игру подопечные Капелло проведут в марте 2015 года. Россияне сыграют со сборной Черногории в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Возглавляют рейтинг по-прежнему сборные Германии, Аргентины и Колумбии.