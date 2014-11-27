Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября 2014, 17:49

Спорт

Сборная России вылетела из тридцатки лучших команд ФИФА

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Сборная России по футболу выбыла из тридцатки сильнейших команд по версии Международной федерации футбола. В обновленном рейтинге ФИФА сборная России расположилась на 31-й строчке.

Подопечных Фабио Капелло обогнала команда Дании, которая поднялась с 32-й на 30-ю позицию.

Россияне опустились на одну строчку из-за неудачного выступления в ноябре. 15 числа национальная команда уступила австрийцам со счетом 0:1. Таким образом, за четыре поединка отборочного турнира сборная России одержала только одну победу.

Следующую официальную игру подопечные Капелло проведут в марте 2015 года. Россияне сыграют со сборной Черногории в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.

Возглавляют рейтинг по-прежнему сборные Германии, Аргентины и Колумбии.

Сайты по теме


сборная России по футболу рейтинг ФИФА

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика